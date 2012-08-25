Devlet Opera ve Balesi binasından insan kemikleri çıktı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Kültür Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), Ekim ayında açılacak perde başlatılan tadilat sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Bunun üzerine inşaat çalışması durduruldu. Arkeologlar devreye girdi. Kazı çalışması başlatıldı. Çalışma ilerledikçe insan kalıntılarının yanında hayvan kalıntıları da bulundu.

Orkesta çukurunun tam altı

Tadilat, sahnenin tam altında 'orkestra çukuru'denilen yerde yapılıyor, Opera yönetimi, yeni sezon için binayı tam anlamıyla bakımdan geçiriyor.

Kalıntıların ve toprak bir kabın bulunduğu yer ise binanın temeli denilen yer yani 'orkestra çukuru'nun tam altı. Yani, sahnenin iki kat aşağısı.

Bizans hazinesi mi?

Sürpriz gelişme opera çalışlarının da esprilerine neden oldu. 'Bizans Hazinesi de çıkar' diyen de var, 'höyük'de olabilir".

Kalıntılar incelemeye alındı. DOB'si binası son yıllarda Roma döneminin de aralarında bulunduğu çok önemli eserlerin çıkarıldığı Ulus semtinin yanıbaşında.

Faili meçhul olabilir mi?

Ancak, kalıntıların faili meçhul cinayete kurban gidenler olup olmadığı da inceleme sonrasında anlaşılacak.

Perde nasıl açılacak?

Bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Kalıntıların arkasının gelmesi durumunda opera ve balenin gösterilerini bir başka yerde yapabiliceği tartışılıyor.