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Devlet Opera ve Balesi binasından insan kemikleri çıktı

Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB) sahnenin tam altındaki 'orkestra çukuru'nda yapılan inşaatta insan ve hayvan kemiklerine rastlandı.

25 Ağustos 2012 00:43

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

Kültür Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), Ekim ayında açılacak perde başlatılan tadilat sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Bunun üzerine inşaat çalışması durduruldu.  Arkeologlar devreye girdi. Kazı  çalışması başlatıldı.  Çalışma ilerledikçe  insan kalıntılarının yanında hayvan kalıntıları da bulundu.

 

Orkesta çukurunun tam altı

 

Tadilat,  sahnenin tam altında 'orkestra çukuru'denilen yerde yapılıyor, Opera yönetimi, yeni sezon için binayı tam anlamıyla  bakımdan geçiriyor.

Kalıntıların ve toprak bir kabın bulunduğu yer ise binanın temeli denilen yer yani 'orkestra çukuru'nun tam altı.  Yani, sahnenin iki kat aşağısı.

 

Bizans hazinesi mi?

 

Sürpriz gelişme opera çalışlarının da esprilerine neden oldu. 'Bizans Hazinesi de çıkar'  diyen de var, 'höyük'de  olabilir".

Kalıntılar incelemeye alındı.  DOB'si binası  son  yıllarda  Roma döneminin de aralarında bulunduğu  çok önemli  eserlerin çıkarıldığı  Ulus semtinin yanıbaşında.

 

Faili meçhul olabilir mi?

 

Ancak,  kalıntıların faili meçhul cinayete kurban gidenler olup olmadığı da  inceleme sonrasında  anlaşılacak.

 

Perde nasıl açılacak?

 

Bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı  merak konusu. Kalıntıların arkasının gelmesi durumunda  opera  ve balenin gösterilerini bir başka yerde yapabiliceği  tartışılıyor. 

 

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