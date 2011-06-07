-OPERA SANATÇISI FIFA'YA DANIŞMAN OLACAK LONDRA (A.A) - 07.06.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Başkanı Sepp Blatter, opera sanatçısı Placido Domingo'yu, ''akil adamlar kurulu''na davet etti. Blatter, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Hollandalı eski futbolcu Johan Cruyff ile birlikte Domingo'ya, FIFA'daki iç sorunların çözümü için oluşturulacak akil adamlar kuruluna katılması için davette bulunduğunu söyledi. Blatter, söz konusu isimlerin uzman olmadığını, danışman olarak çağrıldıklarını kaydetti. 1 Haziran'da yapılan başkanlık seçiminden önce ortaya çıkan yolsuzluk skandalı, Blatter'in tek rakibi olan Muhammed Bin Hammam'ın yarıştan çekilmesine ve üye ülkeler arasında görüş ayrılıklarına yol açmıştı.