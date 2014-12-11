Opera müdürünü plaj fotoğrafı mı görevinden etti?

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdür Vekili Selman Ada, Mersin DOB Müdürü Erdoğan Şanal ile Antalya DOB Müdürü Aslı Ayan’ı görevden aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Antalya DOB Müdürü Ayan’ın “geçmişte arkadaşlarıyla birlikte plajda çektirdiği fotoğraflar ve bu fotoğrafları kişisel Facebook hesabında yayımladığı” gerekçesiyle DOB Genel Müdür Vekili Ada’ya “Aslı Ayan’ı görevden alın” baskısı yaptığı iddiasıyla, görevden alınan Mersin DOB Müdürü Şanal da geçen sezon “sanat kurumlarını yok etmeyi amaçlayan Türkiye Sanat Kurulu (TÜSAK) Yasa Tasarısı Taslağı’na hayır” bildirisine imza atan isimler arasındaydı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Rengim Gökmen’in apar topar görevden el çektirilmesi ve Selman Ada’nın genel müdür vekili olarak DOB’a atanmasının ardından kurumda “özelikle TÜSAK’a hayır” bildirisine imza atan müdürlerin görevden alınacağı gündeme gelmişti. Dönemin Genel Müdür Yardımcıları Şadi Erdoğan, Nilgün Çelebi, İstanbul DOB Müdürü Suat Arıkan görevden alınmış, Ankara DOB Müdürü Aykut Çınar da istifa etmişti. Ada, önceki gün, Mersin DOB Müdürü Şanal ile Antalya DOB Müdürü Ayan’ı da görevden aldı. Ancak Ayan’ın görevden alınmasının ardındaki temel nedenin “bakanlık” olduğu ileri sürüldü.

Önce müdür yaptı, sonra görevden

Ada’nın göreve geldiği dönemde Antalya DOB Müdürü Kenan Korbek’ti. Korbek de “TÜSAK’a hayır” bildirisine imza atan müdürler arasındaydı. Korbek, yıl içinde çeşitli bölgelere “geçici görevle” görevlendirilince, Ada, Aslı Ayan’ı vekâleten Antalya DOB Müdürlüğü’ne atadı.

Korbek de müdürlükten ayrıldı. Ancak Ayan’ın müdür olarak atanmasının “kurumdaki bazı kişileri rahatsız ettiği” ileri sürüldü.

Cumhuriyet’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan edindiği bilgiye göre, Ayan, geçmişte tatile gitti.

Tatildeyken de “plajda fotoğraflar çektirdi” ve bu fotoğrafları kişisel Facebook hesabından yayımladı. Ancak Ayan, müdür olmadan kısa bir süre önce kişisel Facebook hesabını kullanıma kapattı. Buna karşın Ayan’ın geçmişte yayımladığı bu ve benzeri fotoğraflar bakanlığa şikâyet edildi ve bakanlığın da bu fotoğrafları “bahane ederek” Ada’ya, “Aslı Ayan’ın atamasını yapmıyoruz, görevden alın” baskısı yapıldığı ileri sürüldü. Bu nedenle Ada’nın daha önce göreve getirdiği Ayan’ı görevden alarak yerine Evin Atik’i müdür olarak atadığı kaydedildi.

Ayan’ın da görevden alınma nedeninin “fotoğraflar olduğunu bilmediği” öğrenildi.

İki vekâlet birden

DOB’da dikkat çeken bir atama da yapıldı. Ada’nın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Ankara DOB Müdürlüğü’ne vekâleten atanan Mustafa Erdoğan’ın yine vekâleten kurumun “Genel Müzik İşleri Yönetmenliği”ne atanması tartışma konusu oldu. Bir kişinin aynı kurumda iki farklı göreve “vekâleten” atanması 1309 sayılı DOB’un kuruluş yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na “aykırı” bir durum oluşturuyor.