-Opel Combo Bursa'da üretilecek BURSA (A.A) - 08.09.2011 - Almanya'nın Hessen eyaleti Başbakan Yardımcısı Jörg-Uwe Hahn, Opel'in Fiat ile işbirliğine giderek bir araç konusunda ortak çalışma yapacağını belirterek, Opel Combo'nun Bursa'da üretileceğini söyledi. Jörg-Uwe Hahn, Bursa Valisi Şahabettin Harput'u ziyaretinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Opel'in Bursa'da yatırımının ne şekilde olacağını sorması üzerine Hahn, şunları kaydetti: ''Bu konuları Vali Harput ile daha detaylı görüşeceğiz. Opel merkezinden aldığım bilgilere göre Opel, Fiat ile işbirliğine giderek bir araç konusunda ortak çalışma yapacak. Opel Combo, ortak çalışmayla Bursa'da üretilecek. Yatırım miktarı konusunda bilgi sahibi değilim. Önümüzdeki günlerde Opel'den üst düzey bir yetkili, Bursa'ya gelecek ve görüşmeler yapacak.'' Yenişehir Havaaalanı'ndan Frankfurt'a yapılacak seferlerle ilgili çalışmalara yönelik soruyu ise Hahn, şöyle yanıtladı: ''Ben çok isterim. Bursa'dan Frankfurt'a seyahatimizi 2-3 saat kısaltacaktır. Frankfurt Havaalanı, genişletiliyor. Mevcut haliyle yeterli kapasiteye sahip değil. Frankfurt bölgesinde hava şartları ağır geçiyor. Yıldırım düşmeleri gibi kötü hava şartları nedeniyle Almanya'daki hava trafiği gecikmeli sağlanıyor. 21 Ekim'de yeni pist açılacak. Umuyorum bundan sonra Frankfurt'taki kapasite sorunu bir nebze çözülmüş olacak. Türkiye ya da Alman havayolları, Bursa'dan Frankfurt'a uçuşları sağlayabilir.''