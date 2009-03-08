Opel Almanya’yı kızdırdı

Almanya’dan 3.3 milyar dolarlık destek isteyen Opel ve bağlı olduğu General Motors krizden kurtuluşa yönelik bir reçete hazırlayamadıkları gerekçesiyle Alman hükümetini kızdırmaya başladı.



Hürriyet gazetesinde yer alan bir habere göre Alman Maliye Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg ile bir araya gelen GM’in COO’su Fritz Henderson, GM Avrupa Başkanı Carl-Peter Forster ve Opel’in başındaki Hans Demant krizden kazasız kurtulmak konusunda strateji sunamadı. Guttenberg de cevaplandırılması gereken çok sayıda soru var diyerek "Bizden istedikleri yardımı alabilmeleri için en azından haftalara ihtiyaçları var" dedi.



Almanya Maliye Bakanı Peer Steinbrück da elle tutulur bir plan ortaya koyamayan Opel’i, "Aldığımız intibaya göre Opel, GM’in etkisinden kurtulamıyor. İş yapış biçimlerinde özerk bir tavır sergilemiyor" diyor.



Opel’den gelen yardım talebi üzerine Alman hükümeti paranın GM’e uçmayacağına ve boşa harcanmayacağına dair bir garanti planı talep etmişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Alman Hükümeti şimdi GM’in hükümetten yardım almak için Opel’e ait bazı petentleri ABD hükümetine teminat olarak verdiğinden de şüphe ediyor. GM’e finansman sağlayan bankalardan biri de yaptığı açıklamada, "Normal zamanlarda GM’e yardım ediyor olmazdık. Teminat bile vermezdik. Ama iş kayıplarını önlemek isteyen devletten bu konuda baskı görüyoruz" dedi.

