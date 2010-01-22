Opel 8 bin 300 kişiyi çıkarıyor

T24 - ABD'li otomotiv şirketi General Motors'a bağlı Opel, Avrupa'da 8,300 çalışanın işine son verecek, Belçika'daki fabrikasını da kapatacak.
Opel Üst Yöneticisi (CEO) Nick Reilly düzenlediği basın toplantısında, Belçika'nın Anvers kentindeki Opel fabrikasını kapatacaklarını, 2 bin 600'ü bu fabrika, 4 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 8 bin 300 çalışanı işten çıkaracaklarını söyledi.
Şu anda başka fabrika kapatma planları olmadığını belirten Reilly, “para kaybediyoruz ve bununla ilgili bir şeyler yapmalıyız. Opel'in çalışmaya devam etmesi ve sürdürülebilir bir geleceği sahip olması için bu tip kararlar almak zorundayız” dedi.
Reilly, ekonomik krizin anlamının, Avrupa'da, “bu yıl geçen yıla göre 1,5 milyon adet ve 2007 yılına göre ise 4 milyon adet daha az araç satacakları” olduğunu ifade etti.
Bu arada Opel'in Anvers kentindeki fabrikasının kapatılmasına çalışanlar tepki gösterdi.
Anvers'teki otomotiv işçileri sendikasının sözcüsü Werner Dillen, “Bazıları ağladı, bazıları en azından bizim durumumuz ne olacak, geleceğimiz ne olacak bilelim dediler” diye konuştu.
Ahmed Teghmas adlı işçi de, bütün çalışanların bu karar nedeniyle kızgın olduklarını, yönetimin sendikaya sadece muhtemel bir kapatmadan bahsettiklerini belirtti. Teghmas, “Üretimin sürmesi için oyun oynuyorlar” dedi.
Eddy Quirynen, “55 yaşındayım. Ben şimdi ne yapacağım?” diyerek, fabrikanın kapanmasına tepkisini dile getirdi.
Avrupa kanadı Opel ve Vauxhall'ı satmaktan vazgeçen GM, 2005 ve 2008 yılları arasında 88 milyar dolar zarar etmiş ve diğer ABD'li otomotiv şirketi Chrysler ile geçen yıl iflas korumaya başvurmuştu. Her iki şirket ABD hükümetinden yardım almıştı.
GM'ye bağlı Opel ve Vauxhall'ın Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkeler ve istihdam sayısı şöyle:
ÜLKE İSTİHDAM
ALMANYA 24,300
BELÇİKA 2,600
İNGİLTERE 4,700
AVUSTURYA 1,700
POLONYA 3,400
İSPANYA 6,900
MACARİSTAN 700
DİĞER 3,700
TOPLAM: 48,000
Opel ve Vauxhall'ın Avrupa'da çeşitli modelleri, yedek parça, motor ve şanzıman üretiminin yapıldığı fabrikaların bulunduğu yerler ise şöyle:
FABRİKA MODEL
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BOCHUM (Almanya) Astra, Zafira
EISENACH (Almanya) Corsa
KAISERSLAUTERN (Almanya) Yedek parça, motor
RUESSELSHEIM (Almanya) Insignia modeli, şanzıman
ANVERS (Belçika) Astra
ELLESMERE PORT (İngiltere) Astra
LUTON (İngiltere) Vivaro
ZARAGOZA (İspanya) Corsa, Meriva, Combo
GLIWICE (Polonya) Astra, Zafira
ASPERN (Avusturya) Motor, şanzıman
ST. GOTTHARD (Macaristan) Motor, şanzıman