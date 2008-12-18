OPEC'ten rekor kesinti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), günlük petrol üretimini 2,2 milyon varil azaltmayı kararlaştırdı.



Cezayir'in Oran kentinde bir araya gelen OPEC üyesi ülkelerin petrol bakanlarının toplantısından sonra yapılan açıklamada, OPEC'in rekor seviyedeki kesintisinin petrol fiyatını desteklemesinin umulduğu belirtildi.



Örgütün resmi bir fiyat hedefi olmadığı da ifade edilen açıklamada, petrol üretiminin günlük 2,2 milyon varil azaltılmasıyla OPEC'in günlük üretiminin 24 milyon 845 bin varile ineceği kaydedildi.



Günlük üretimini 2,2 milyon varil indirerek şimdiye kadarki en büyük günlük kesintisini yapan OPEC, daha önce en büyük kesintisini Nisan 1999'da günlük üretimini 1 milyon 716 bin varil azaltarak yapmıştı.



OPEC, bu yıl günlük petrol üretimini üçüncü kez azaltırken, örgütün toplam kesintisi böylece günlük 4,2 milyon varil oldu. Bu da dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 5'ine denk düşüyor.



Piyasa uzmanları kesintinin beklenenden fazla olduğunu, piyasanın toplantıdan önce 1,5 ila 2 milyon varil kesinti üzerinde görüş birliği sağladığını, OPEC'in 2,2 milyon varillik kesintiyle "büyük adım" attığı yorumunu yaptılar.



Bu arada, OPEC'in kararının ardından ABD ham petrolünün varil fiyatı şubat ayı teslimi 24 sent artarak 46,94 dolara, Londra Brent tipi hampetrolün varil fiyatı da 69 sent artarak 47,34 dolara çıktı.



Temmuz ayında 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek fiyatını gören ABD hampetrolünün varil fiyatı, o günden bu yana 100 dolar kadar değer kaybetti.

