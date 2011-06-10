-OPEC'TEN PETROL SIKINTISI OLACAK UYARISI VİYANA (A.A) - 19.06.2011 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı(OPEC) dünya petrol piyasasında bu yılın ikinci yarısında ham petrol sıkıntısı olacağı uyarısında bulundu. Kurumun, Viyana'daki merkezinde basına bugün açıklanan aylık raporda dünya petrol piyasasının günde 84,14 milyon varil ham petrol ihtiyacı olduğu belirtilerek, OPEC üyesi 12 ülkenin günde sadece 24,85 milyon varil ham petrol ürettiği bildirildi. Kartelin en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın başını çektiği Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ile diğer bazı Arap ülkeleri günlük üretimi 2 milyon varil artırmak istemelerine karşın teşkilatın dönem başkanı İran ise Venezuela, Ekvator, Irak ve Angola'yı da yanına alarak 25 milyon varillik mevcut günlük üretim miktarının muhafaza edilmesinde ısrar etmişlerdi. OPEC'in aylık piyasa araştırmasına işaret eden ekonomik gözlemciler Petrol Bakanlarının 3 ay sonra yapacakları toplantıda günlük ham petrol üretimini piyasanın ihtiyacına göre 28 veya 29 milyon varile çıkarabilecekleri tahmininde bulunuyorlar.