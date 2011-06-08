-OPEC'TE ANLAŞMA SAĞLANAMADI VİYANA (A.A) - 08.06.2011 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) petrol bakanları toplantısı, anlaşma sağlanamadan sona erdi. Kurumun Viyana'daki merkezinde İran Petrol Bakanı Vekili Muhammed Ali Abadi başkanlığında yapılan toplantıda, üye ülkelerin günlük üretim miktarının artırılması konusunda anlaşmaya varamadıkları belirtildi. Toplantının ardından basına açıklama yapan dönem başkanı İran Petrol Bakan Vekili Muhammed Ali Abadi, toplantıda günlük üretim miktarı konusunda konsensüs sağlanamadığını belirterek, 2009 yılı başından bu yana 24,84 milyon varil olarak uygulanan mevcut günlük üretim miktarının muhafaza edileceğini söyledi. Ali Abadi OPEC petrol bakanlarının üç ay sonra tekrar biraraya gelmelerini kararlaştırdıklarını bildirdi ancak toplantının kesin olarak nerede ve ne zaman yapılacağını açıklamadı. OPEC Petrol bakanları toplantısında ilk kez ortak bildiri yayımlanmadı. Toplantıya yakın kaynaklar, günlük üretim miktarının artırılması konusunda üye ülkeler arasında anlaşmazlık çıktığını belirterek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir ve Nijerya'nın günlük üretim miktarının artırılmasını savunmasına karşın, dönem başkanı İran ile Venezuela'nın buna karşı çıktıklarını bildirdi. OPEC dönem başkanı İran'ın Petrol Bakanı Vekili Muhammed Ali Abadi, toplantı öncesi yaptığı açıklamada "kartelin bir üyesi olarak İran'ın çoğunluğun kararına uyacağını" söylemişti. Dünya petrol üretiminin yüzde 40'ını karşılayan OPEC ,son olarak 2008 yılı Aralık ayında günlük ham petrol üretimi kotasını 24,84 milyon varil olarak belirlemişti. Gözlemciler, petrol bakanlarının aldığı karara rağmen OPEC üyesi ülkelerin günlük ham petrol üretiminin 26,33 milyon varile ulaştığını belirtiyorlar. Bu arada bugün Viyana'da gerçekleşen OPEC petrol bakanları toplantısına kartel üyesi Libya'nın ülkedeki olaylar nedeniyle temsilci göndermediği belirtildi. Bir sonraki OPEC Bakanlar toplantısı aralık ayı ortasında Viyana'da düzenlenecek.