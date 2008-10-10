OPEC’in üretimi kısma eğilimi kaygı yarattı

Petrol fiyatları tepetaklak

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), petrol fiyatları düştüğü için üretimini kısmasının yanlış olacağını söyledi.Brown, gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısmayı, başka bir deyişle petrol fiyatlarını "olması gerekenin üzerine taşımayı" tartışmak üzere toplanacak olmasını kaygıyla karşıladığını belirtti.Brown, OPEC'in petrol üretimi azaltmasının hem dünya ekonomisi hem de petrol ve benzin için yüksek fiyat ödeyen İngiliz halkı için kötü olacağını kaydetti.Bir grup OPEC ülkesi, petrol fiyatlarında bu hafta görülen keskin düşüşe karşı üretimin kısılması gerektiğini belirterek, finansal krizin etkilerini tartışmak üzere 18 Kasım 2008 tarihinde Viyana'da acil toplantı düzenlenmesini istemişti.Katar Petrol Bakanı Abdullah El-Attiya, bugün El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, bu toplantıda, OPEC'in, arz-talep dengesini sağlayabilmek için üretimi kısıp kısmayacağının görüşüleceğini belirtti.El-Attiya, OPEC'in, küresel finansal krizin etkilerine karşı acil bir plan oluşturmaması halinde ham petrol fiyatlarında büyük bir düşüşün meydana gelebileceğini söyledi.