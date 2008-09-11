OPEC zirvesi kısıntı kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin petrol bakanları dün Viyana’da zirvede bir araya gelirken, Brent petrolün varili bir ara 99.45 dolara kadar geriledi. OPEC Dönem Başkanı Şekip Halil, küresel talebi karşılamak için mevcut petrol arzının yeterli olduğunu söyledi. Halil, "Kesinlikle piyasada petrol bolluğu var" dedi. Petrol fiyatları daha sonra yeniden 100 doların üzerine çıktı.



Üretim talepten fazla



Bu yılın sonuna ya da 2009 yılının başına kadar günlük petrol üretiminin talebi 500 bin ila 1.5 milyon varil aşacağını tahmin ettiğini ifade eden Halil, OPEC’in petrol üretimi konusunda alacağı kararda "bütün seçeneklerin açık" olduğunu belirtti. Petrol fiyatlarının artmasına spekülatörlerin ve ABD dolarının değerinin düşük olmasının sebep olduğu görüşünü yineleyen Halil, "Şimdi ABD doları ve petrol fiyatı arasında ters ilişki olduğunun doğrulandığını görüyoruz" diye konuştu.



Kuveyt Petrol Bakanı Muhammed El Alem de, "Şimdilik petrol üretimini kısmaya ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" dedi. OPEC’te Suudi Arabistan’dan sonra ikinci büyük üretici konumundaki İran’ın Petrol Bakanı Gulam Hüseyin Nozari ise, "Piyasada petrol arzı fazlası olduğunu düşünüyoruz" diye konuştuşeklinde konuştu. Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Şükrü Ganem de, piyasada talepten daha fazla petrol olduğunu, üretim kotalarından üzerinde petrol üreten OPEC üyelerinin üretimlerini kota limitlerine çekmeleri gerektiğini ifade etti.



Arabistan fazla üretiyor



OPEC’in 13 üyesinden 12’sinin ağustos ayında günlük 29.67 milyon varil olan toplam üretim kotalarından günlük 790 bin varil fazla petrol üretimi yaptığı belirtiliyor. Üretim kotasının günlük 750 bin varil üzerinde üretim yapmış olabileceği belirtilen Suudi Arabistan, piyasadaki fazla üretimin çoğundan sorumlu tutuluyor.

