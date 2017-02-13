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Ekonomi

OPEC üretimi ocakta hedeflenenden daha fazla kıstı

Suudi Arabistan, günlük 496 bin varil üretim kısıntısı ile anlaşmaya en fazla katkıda bulunan ülke oldu

13 Şubat 2017 18:48

Petrol  İhraç Eden Ülkeler Topluluğu'nun (OPEC) bugün açıklanan raporuna göre, gruba üye ülkeler ocak ayında anlaşmaya varılandan daha fazla üretim kısıntısına gittiler.

OPEC kasım ayının sonlarında, Petrol  fiyatlarını yükseltmek ve gelirlerini artırmak amacıyla, üretimi 2017 yılının başında azaltma konusunda anlaşmaya vardı. Kısa bir süre sonra, aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC dışı 11 üretici ülke de bu anlaşmaya katılma kararı aldı.

Viyana merkezli kartelin 13 üyesi ocak ayında günlük 32.1 milyon varil Petrol üretti. Bu miktar, üretim hedefi olan 32.5 milyon varilin altında gerçekleştirdi.

Sanayileşmiş Petrol  tüketicisi ülkeleri temsil eden Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OPEC'in taahhüt ettiği üretim kısıntısının yüzde 90'ını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

OPEC'in Petrol  sepet fiyatı ocak ayında varil başına ortalama 52.40 dolar ile 18 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. OPEC'in fiyatı cuma günü 53.23 dolar seviyesindeydi.

OPEC'teki en büyük üretici olan Suudi Arabistan, ocak ayında günlük 496 bin varil üretim kısıntısı ile anlaşmaya en fazla katkıda bulunan ülke oldu.

Ekim ayından bu yana, OPEC'in genel üretiminde günlük 1.6 milyon varillik kısıntı yapıldı. Planlanan miktar 1.2 milyon varildi. Rusya henüz taahhüt ettiği günlük 300 bin varillik indiriminin tamamını gerçekleştirmedi. Bu ülke, OPEC'e göre, üretimi yalnızca 120 bin varil kıstı.

Anlaşmaya katılan diğer ülkelerin anlaşmaya uyum verileri şubat ayının ilerleyen dönemlerinde açıklanacak.

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