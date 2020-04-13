OPEC+ tarihinin en büyük kesintisine gitti, petrolün varil fiyatı bir dolardan fazla yükseldi

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OPEC+'nın tarihinin en büyük petrol kesintisi üzerinde anlaşmasının ardından petrolün varil fiyatı 1 dolardan fazla yükseldi.

33.99'la açılan Brent ham petrolün vadeli işlemleri 1.23 dolar(%3.09) yükselerek kapanışta varil başı 32.71 oldu. West Texas Intermediate ham petrolünün vadeli işlemleri de 1.39 dolar (%6.1) yükselerek varil başı 24.15 dolar oldu.

4 gün boyunca nihai bir karara varılmamasının ardından kaynaklar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ve diğer petrol üreten ülkelerin rekor kesinti konusunda anlaştığını bildirdi. OPEC+ olarak bilinen topluluğun petrol fiyatlarına destek olmak için 9.7 milyon varil kesintiye gideceği belirtildi.

Kremlin'in dün yaptığı açıklamaya göre Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Kral Selman kesinti kararını destekledi.