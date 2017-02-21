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Ekonomi

OPEC Şubat'ta petrol ihracatını artırdı

Tanker takipçisi Petrol-Logistic, OPEC'in Şubat ayının ilk iki haftasında petrol ihracatını artırdığını kaydetti

21 Şubat 2017 22:26

Tanker takipçisi Petro-Logistics SA, OPEC'in Şubat ayının ilk iki haftasında Petrol  ihracatını artıdığını kaydetti. Bu durum, anlaşmanın ilk ayında taahhüt edilen üretim kısıntısına rekor seviyedeki uyumun ardından, OPEC'in geri adım atabileceğinin bir işareti olabilir.

Cenevre merkezli danışmanlık kuruluşu, müşterileri için hazırladığı ve Bloomberg tarafından elde edilen notta, "Şubat ayının ilk 15 gününde ihracatıon ortalamanın üzerine çıktığı görüldü," dedi. Kuruluş, önceki aya göre ihracat artışı için tam bir rakam vermedi.

30 yılı aşkın süredir tanker hareketlerini izleyen ve Petrol  piyasası tarafından yakından takip edilen Petro-Logistics, "İhracattaki artış, bu piyasadaki coşkunun bir kısmının gideceğine ilişkin şimdi çok gerçek bir riskin olduğu anlamına geliyor" dedi. Petrol  Londra'da, Petrol  İhraç Eden ülkeler Topluluğu (OPEC)'nun başlattığı ve ardından Rusya, Meksika ve diğer bazı üreticilerin katıldığı üretim kısıntısı anlaşmasının ardından yüzde 20 değer kazanrak varil başına 57 dolara çıktı.

Petro-Logistics'in notuna göre, OPEC ülkelerinin ihracatı Şubat ayının ilk iki haftasında Ekim 2015-Eylül 2016 döneminin ortalamasının üzerindeydi. Kuruluşun Ocak ayı için önhesaplarına göre, üretim kısıntısı önceki aya göre 900,000 varil seviyesinde gerçekleşti ve bu taahhüt edilen kısıntı miktarının yüzde 75'ini oluşturuyor.

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