OPEC, petrol üretimindeki kısıtlama kararını görüşmek için toplanılıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Cezayir'de petrol üretimini kısıtlama kararının bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Barkindo "Bu kararın uygulanması gerekiyor. İstanbul'da bulunan enerji bakanlarıyla çarşamba günü saat 14.00'te Cezayir'deki toplantıda alınan petrol üretimini kısıtlama kararına ilişkin bir danışma toplantısı yapacağız." dedi.

Barkindo, 23. Dünya Enerji Kongresi'ndeki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

OPEC ülkelerinin geçen ay Cezayir'de yaptığı gayri resmi toplantıda alınan petrol üretimini kısıtlama kararının bir dönüm noktası olduğunu belirten Barkindo, bu kararın kesinlikle uygulanması gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'daki 23. Dünya Enerji Kongresi'nin de bu kararla ilgili hem ikili hem de ortak bir toplantı yapılması adına bir fırsat sunduğunu ifade eden Barkindo, burada yapılacak toplantıda hem OPEC üyesi hem de OPEC dışındaki ülkelerden ortak bir anlayış geliştirilmesini beklediğini söyledi.

Barkindo, Cezayir'deki toplantıda petrol üretimi için bir tavan miktar belirlendiğini hatırlatarak, "Bu bizim görüşmelerimizde temel olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu süreçte çok yapıcı bir rol oynadı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı da artık işlerin değiştiğini, eskide kalamayacağımızı söyledi. Bu yüzden biz de bu kararın uygulanması için yapıcı bir tutum görmeyi umuyoruz. İstanbul'da bulunan enerji bakanlarıyla çarşamba günü saat 14.00'te Cezayir'deki toplantıda alınan petrol üretimini kısıtlama kararına ilişkin bir danışma toplantısı yapacağız. İkili görüşmeler de devam ediyor. İstanbul'da olan enerji bakanları bu toplantıda olacak." açıklamasını yaptı.

Muhammed Barkindo, ayrıca toplantıdan sonra bir basın açıklaması yapılmasının da mümkün olabileceğini söyledi.