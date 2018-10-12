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Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti Perşembe günü 80.14 dolara geriledi

İstanbul, 12 Ekim (DHA) -  OPEC Petrol Sepeti Perşembe günü 2

12 Ekim 2018 13:52

İstanbul, 12 Ekim (DHA) -  OPEC Petrol Sepeti Perşembe günü 2.46 dolar düşüşle varil başına 80.14 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 82.60 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola),  Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy  (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya),  Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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