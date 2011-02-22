-OPEC PETROL SEPETİ EN YÜKSEK SEVİYEDE PARİS (A.A) - 22.02.2011 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, dün 1,51 dolar artışla 100,59 dolar seviyesine çıkarak son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, önceki gün 99,08 dolar olan OPEC Petrol Sepeti, Libya'daki yönetim karşıtı gösterilerin etkisiyle dün 1,51 dolar artarak 100,59 dolara yükseldi. 4 Temmuz 2008'de 140,73 dolarla rekor seviyelere ulaşan OPEC Petrol Sepeti, en son 2008 yılı Eylül ayında 100 dolar seviyelerinde bulunuyordu. OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepette, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvator), İran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuveyt Export (Kuveyt), Es Sider (libya), Bonny Light (Nijerya), Katar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Merey (Venezuela) petrolleri bulunuyor. Emtia piyasasında Kuzey Amerika'da Batı Teksas tipi ham petrol ile Avrupa'da Londra Brent tipi ham petrol referans olarak kullanılıyor.