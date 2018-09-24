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Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti Cuma günü 77.08 dolara geriledi

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti Cuma günü 0

24 Eylül 2018 13:50

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) Petrol Sepeti Cuma günü 0.05 dolar düşüşle varil başına 77.08 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Perşembe günü 77.13 dolar düzeyindeydi.
Böylece, OPEC Petrol Sepeti, 21 Eylül\'de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolar oldu. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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