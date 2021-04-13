OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebinin bu yıl, geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağını açıkladı.

OPEC'in mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, talepteki artış tahmini güçlü ekonomik toparlanma beklentilerinden kaynaklanıyor.

Yılın ikinci yarısında petrol talebini olumlu yönde etkilemesi öngörülen ekonomik toparlanmanın ise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasının yanı sıra ekonomik destek paketleri ve salgına yönelik tedbirlerin hafifletilmesiyle desteklenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin, bu yıl geçen yıla göre günlük 4 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 400 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,58) artarak yaklaşık 96 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC'in petrol üretimi martta arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 93 milyon 230 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde, günlük 200 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 40 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı martta yüzde 26,9 oldu.