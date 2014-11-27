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Ekonomi
Deutsche Welle

OPEC kesinti yapmıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), fiyat düşüşüne rağmen petrol arzında kesintiye gidilmeyeceğini açıkladı.

27 Kasım 2014 21:03


Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelen OPEC üyeleri, yaz aylarından bu yana dünya piyasalarındaki düşen petrol fiyatlarını masaya yatırdı.

Toplantının ardından açıklama yapan Kuveyt Petrol Bakanı Ali El Ömer, günde 30 milyon varil olan petrol arzında bir değişiklik yapmama kararı aldıklarını ve petrol üretiminde kesinti olmayacağını dile getirdi.

OPEC Genel Sekreteri Abdullah El Bedri de piyasadaki gelişmelerin seyrini bekleyeceklerini kaydetti. Bir süredir düşen petrol fiyatlarının endişeye yol açtığını ifade eden El Bedri, üyelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeyecek fiyat istikrarından yana olduğunu vurguladı.

Gelecekteki risk ve belirsizliklere karşı koymak için anlaştıklarını ifade eden El Bedri, petrol piyasasındaki arz ve talep gelişmelerini yakından izleyeceklerini aktardı.

Görüş ayrılıkları yaşandı

Ancak OPEC üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıkları yaşandığı ve Venezuela'nın fiyatların tekrar yukarı çekilmesi için petrol arzında kesintiye gidilmesini istediği belirtiliyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Rafael Ramirez, görüşmeler başlamadan önce yaptığı açıklamada piyasada yaklaşık 2 milyon varil fazla petrol bulunduğunu dile getirmişti.

İran Petrol Bakanı da pazara etki edebilmek için girişimde bulunulması gerektiğini ifade etmişti. Ancak OPEC'in güçlü ülkelerinden Suudi Arabistan'ın kesinti yapılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. OPEC ülkeleri dünyadaki petrol ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

Petrol fiyatları yaz aylarından beri yüzde 30 oranında düştü. ABD'nin fracking yöntemi ile çıkardığı petrolün payının artmasının ve petrol talebinin azalmasının fiyatların düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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