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Ekonomi

OPEC günlük üretimi 1,5 milyon varil kısacak

OPEC petrol bakanları toplantısı sona erdi, günlük üretimde yapılacak 1, 5 milyon varillik kısıntı kartel üyesi 11 ülke arasında paylaştırıldı.

24 Ekim 2008 03:00

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin petrol bakanları olağanüstü toplantısı sona erdi.

OPEC'in Viyana'daki merkezinden yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklamada, petrol bakanlarının günlük üretim kotasında 1 Kasım'dan itibaren 1,5 milyon varil kesinti yapılmasını kararlaştırdıkları bildirildi.

Günlük üretimde yapılan 1,5 milyon varillik kesintinin kartel üyesi Irak ve Endonezya dışındaki, 11 üye ülke arasında paylaştırıldığı belirtildi. Paylaşım şöyle:

"Cezayir (71,000 varil), Angola (99.000 varil), Ekvator (27,000 varil), İran (199,000 varil), Kuveyt (132,000 varil), Libya (89,000 varil), Nijerya (113,000 varil), Katar (43,000 varil), Suudi Arabistan (466,000 varil), Birleşik Arap Emirliği (134,000 varil) ve Venezuela (129.000 varil)."

Toplantıda ayrıca OPEC petrol bakanları gelecek toplantısının 17 Aralık'ta Cezayir'in Oran kentinde yapılması kararı alındı.

OPEC üyesi 13 ülke geçtiğimiz eylül ayı başında alınan karar uyarınca şu anda günlük toplam 28,8 milyon varil ham petrol üretiyorlar.

Petrol bakanlarının bugünkü toplantıda aldıkları karar uyarınca üye ülkeler 1 Kasım'dan itibaren günde toplam 27,3 milyon varil ham petrol üretecekler.

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