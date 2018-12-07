OPEC günlük petrol üretimini 800 bin varil kısma kararı aldı

Viyana'da toplanan OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyeleri kesinti kararında anlaştı. OPEC günlük petrol üretimini 800 varil kısma kararı aldı.OPEC kaynaklarına göre, İran, ABD yatırımları kalkana kadar petrol üretimindeki kısıntıdan muaf tutulmak istiyor.

Reuters'ın haberine göre OPEC üyeleri , bu akşam OPEC dışı ülke temsilcileriyle, bir araya gelecek. Burada ise en önemli soru, Rusya’nın vereceği yanıt. Moskova’dan son gelen haberler, petrol üretiminin kısılmasına yeşil ışık yakıldığı yolunda.

Petrol fiyatlarının artmasını istemeyen ABD ise, petrol üretiminin düşürülmemesini istiyor ve özellikle bu konuda Suudi Arabistan’a baskı yapıyor.

Viyana'daki OPEC toplantısında üretim kısma anlaşmasının geleceği masaya yatırılıyor. Toplantıda petrol üretiminde günlük 1-1,3 milyon varil kısıntı yapılması müzakere ediliyordu.