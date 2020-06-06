OPEC günlük 9,7 milyon varil petrol kesintisini bir ay daha uzatma konusunda anlaştı

Nisandaki toplantıda petrol üretimini 30 Haziran’a kadar 9,7 milyon varil kısma konusunda anlaşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüte üye olmayan petrol üreticileri, bugün 179’uncu kez bir araya geldi.

Toplantıdan çıkan karara göre petrol kesintisi bir ay daha yani temmuz sonuna kadar uzatılacak. Nisandaki anlaşmada 1 Temmuz-31 Aralık arasındaki kesintinin günlük 7,7 milyon varil olması üzerinde anlaşılmıştı. Ancak yeni kararla birlikte 9,7 milyon varillik kesinti bir ay daha sürecek.

Mayıs ayında üzerinde anlaşılan kesinti miktarlarının üzerinde üretim yapan OPEC üyeleri İran ve Nijerya’dan temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerini kesmesi talep edildi.

Karara göre mayıs ve hazirandaki üretim yükümlülüklerini yüzde 100 yerine getirmeyenler, temmuzdan eylüle kadar ilave üretim kesintisine gitmek zorunda kalacak.

Haziranın ikinci yarısında yeniden bir araya gelmesi beklenen OPEC+ ülkeleri, daha da fazla üretim kesintisine ihtiyaç olup olmadığını masaya yatıracak.

Üretim kesintisinde en fazla zorlanacak ülkelerden biri de Irak. Nisandaki üretimine kıyasla günlük 1,3 milyon varil daha az üretimesi gereken Irak’ın Ağustos’tan itibaren ise 929 bin varili 717 bin varile düşürmesi gerek.

Ülkenin günlük petrol üretimi, normal şartlar altında 4,4 milyon varil.