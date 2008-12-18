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Ekonomi

OPEC düşüşü durduramadı

OPEC’in günlük 2.2 milyon varillik rekor kesintisine rağmen petrol fiyatları 40 doların altına kadar geriledi.

18 Aralık 2008 02:00

OPEC’in günlük 2.2 milyon varillik rekor kesintisine rağmen petrol fiyatlarındaki düşüş sürdü ve 4.5 yılın en düşük düzeyine indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) dün günlük üretim miktarını 2,2 milyon varil azaltmasına karşın petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Örgütün, dünkü toplantısında bugüne kadarki en büyük üretim kesintisi kararını almasına karşın fiyatlar bugün, son 4.5 yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD ham petrolünün Ocak teslimi fiyatı, bir ara varili 39.19 dolara kadar düştü. Londra’da Şubat teslimi Brent petrol de varili 45.55 dolardan işlem görüyor.

Avustralyalı Yatırım Şirketi Commodity Warrants’ın yöneticisi Peter McGuire, OPEC’in Ocak ayında yeni bir toplantı düzenlemek zorunda kalacağını ve gelecek sefer günlük 3 milyon varillik bir kesintinin kendisini şaşırtmayacağını söyledi. 

OPEC'ten rekor kesinti

Büyüme konusunda kaygılı olduğunu belirten McGuire, "İnsanların harcamasını sağlamak zorundasınız" dedi.

Peter McGuire, petrol fiyatlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde 35 dolara kadar düşebileceğini kaydetti.

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