OPEC'de anlaşmaya varıldı: 1 Mayıs'tan itibaren günlük 10 milyon varillik kesinti yapılacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretiminde 1 Mayıs'tan itibaren günde 10 milyon varillik kesinti yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bir süredir petrol üretimi konusunda anlaşmazlıkların yaşandığı OPEC'de uzlaşmaya varıldı.

Sputnik'in haberine göre; Suudi Arabistan, Rusya ve petrol ihraç eden diğer ülkeler, petrol piyasasında rekor fiyat düşüşleri yaşanırken, petrol üretiminde yapılacak kesintiler konusunda anlaştı.

Varılan anlaşmaya göre OPEC+ üyesi 13 ülke, 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretimlerini günde 10 milyon varil azaltmayı kabul etti.