OPEC arz kesintilerini 2018 sonuna uzatmaya hazırlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkeler küresel petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle başlattıkları arz kesintilerini 2018’in sonuna kadar uzatmaya karar verdi.

Örgütün Viyana\'daki 173. olağan toplantısında petrolde arz kesintileri yapma kararının 9 ay daha uzatılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi. Rusya ile görüşmeler sonrası, anlaşmaya nihai hali verilecek.

Öte yandan üreticiler piyasalar çok fazla ısınırsa anlaşmayı daha erken sonlandıracaklarının sinyalini verdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, 14 üyeli OPEC’in toplantısı öncesinde arz kesintilerini 2018 sonuna kadar dokuz ay daha uzatmaktan yana olduğunu söylemişti. Al-Falih “Arz kesintilerini sonlandırmamız gerekirse bunu kademeli olarak yapacağız… piyasaları şok etmemek için” dedi.