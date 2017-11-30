T24 LogoT24 Logo
Dünya

OPEC arz kesintilerini 2018 sonuna uzatmaya hazırlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkeler küresel petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle başlattıkları arz kesintilerini 2018’in sonuna kadar uzatmaya karar verdi

30 Kasım 2017 21:03

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkeler küresel petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle başlattıkları arz kesintilerini 2018’in sonuna kadar uzatmaya karar verdi.
Örgütün Viyana\'daki 173. olağan toplantısında petrolde arz kesintileri yapma kararının 9 ay daha uzatılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi. Rusya ile görüşmeler sonrası, anlaşmaya nihai hali verilecek.
Öte yandan üreticiler piyasalar çok fazla ısınırsa anlaşmayı daha erken sonlandıracaklarının sinyalini verdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, 14 üyeli OPEC’in toplantısı öncesinde arz kesintilerini 2018 sonuna kadar dokuz ay daha uzatmaktan yana olduğunu söylemişti. Al-Falih “Arz kesintilerini sonlandırmamız gerekirse bunu kademeli olarak yapacağız… piyasaları şok etmemek için” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAPetrolEdenOPECViyanaRusyaSuudi Arabistan Enerji Bakanı KhalidOPECinAlFalih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24