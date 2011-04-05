-OPEC ACİL TOPLANTI YAPMAYACAK KAHİRE (A.A) - 05.04.2011 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Dönem Başkanı İran, petrol fiyatlarının örgütün kontrolü dışındaki unsurlardan artması nedeniyle OPEC'in acil toplantı olmayacağını bildirdi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, İran'ın OPEC temsilcisi Muhammed Ali Hatibi, petrol fiyatlarında son zamanlardaki artışın piyasa gerçekleri değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ayaklanmalarla ilgisi olduğunu söyledi. Ayaklanmalara bağlı kaygıların artmasının petrol fiyatlarını destekleyeceğini, petrol fiyatının enerji arzı güvenliğine bağlı olduğunu ifade eden Hatibi, ''Bazı petrol ihracatçısı ülkelerdeki ayaklanmalar doğal olarak tüketici ülkelerin enerji güvenliğini etkiliyor'' diye konuştu. Hatibi, ''OPEC'in petrol fiyatlarındaki artışın sebeplerini kontrol edememesi nedeniyle acil bir toplantı olmayacak'' dedi. Petrol fiyatları, Arap dünyasını sarsan halk hareketleri nedeniyle Şubat ayından bu yana yüzde 30 değer kazandı. Bu arada ABD ham petrolünün varil fiyatı düne göre 52 sentlik düşüşle 107,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 47 sentlik azalışla 120,59 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 108,78 dolara kadar çıktıktan sonra günü 53 sentlik artışla 108,47 dolardan kapatmıştı. Bu ABD ham petrolünün varil fiyatının Eylül 2008'den bu yana en yüksek değeri olmuştu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da dün 2,36 dolarlık yükselişle günü 121,06 dolardan kapamıştı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı dün 121,29 dolara kadar çıkmıştı.