OPEC: "Ucuz petrolden kayıp 700 milyar dolar"

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatının düşmesi OPEC’e pahalıya patladı.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) Başkanı Şekip Halil, Cezayir'de yayımlanan El Haber gazetesine verdiği demeçte, "OPEC üyeleri düşen ham petrol fiyatı yüzünden yaklaşık 700 milyar dolar kaybımız oldu" dedi.



Düşen fiyatlar nedeniyle OPEC'in yeni bir kesintiye gideceği haberleriyle ilgili olarak Halil, OPEC'in bu ay Mısır'da yapacağı toplantıda konuyla ilgili karar vermesinin mümkün olmadığını, örgüt gerekli verileri sağladıktan sonra 17 Aralıkta Cezayir'de yapılacak toplantının önem kazanacağını vurguladı.



OPEC'in elde edeceği veriler, örgütün daha önceki üretim kesintilerinin üyeleri tarafından uygulanıp uygulanmadığını gösterecek.



Cezayir Enerji Bakanı da olan Halil, "29 Kasımdaki Kahire toplantı, bir iç görüşme olarak düşünülmeli, ancak 17 Aralıkta Cezayir'in Oran kentinde yapılacak toplantı, o zaman kadar petrol piyasasındaki eğilim konusunda daha fazla bilgi elde edeceğimiz için bir bakıma daha önemli olacak" diye konuştu.



Halil, "Bütün üyeler, ABD'de ekonomik durumun kötüleşmesinden ve Avrupa'dan sonra Japonya'nın durgunluğa girmesi konusunda çok kaygılıyız"dedi.



Dünya petrol üretiminin yüzde 40'ını karşılayan OPEC, geçen ay günlük petrol üretimini 1,5 milyon varil azaltmaya karar vermiş, ancak bu da petrol fiyatının düşüşüne çare olmamıştı.



Bu arada küresel ekonominin yavaşlaması konusundaki kaygılar nedeniyle uluslararası piyasalarda petrol fiyatındaki gerileme sürüyor.



ABD ham petrolü aralık ayı teslimi varil fiyatı 60 sent azalarak 53,79 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 36 sent gerileyerek 51,48 dolara indi.



ABD ham petrolünün varil fiyatı, 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek değerini gördüğü 11 Temmuzdan bu yana yaklaşık yüzde 63 değer kaybetti.

