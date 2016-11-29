OPCW: Suriye rejimi kimyasal silah kullandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Birleşmiş Milletler tarafından ortak yürütülen bir araştırmada, Suriye rejim güçlerinin klor gazı içeren üç kimyasal saldırıdan ve IŞİD'in de hardal gazı içeren bir saldırıdan sorumlu olduğu sonucuna varıldı. Suriye kimyasal silah kullandığını reddediyor.

Lahey'de beş gün sürecek konferansın açılışında konuşan OPCW Genel Sekreteri Ahmet Üzümcü, Suriye'nin kendi kimyasal silah programıyla ilgili açıklamalarında "boşluklar, tutarsızlıklar ve çelişkiler" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin silahsızlanma özel temsilcisi Jacek Bylica Suriye'nin sözleşmeye katıldıktan üç yıl sonra kimyasal silah programıyla ilgili birçok belirsizlik olduğunu ve ülkenin kimyasal silah programının tamamını açıklamadığını söyledi. Bylica AB'nin "kimyasal silahların terörist grupların eline geçebileceğinden derin bir şekilde endişe duyduğunu" aktardı.

Suriye yönetiminden suçlamalara tepki gecikmedi. Kimyasal Silah Sözleşmesine dahil ülkelerin konferansında konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, suçlamaları 'yalan kampanyası' diye geri çevirerek, "Batı çevrelerinde somut bir delile dayanmadan yapılan ve Suriye hükümetini zehirli kimyasalları kullanmaktan sorumlu tutan birçok suçlama düzenli ve tekrar edilen bir yalan kampanyasının parçasıdır" diye konuştu.

Suriye'ye Rusya'dan da destek geldi. Rus Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Georgi Kalamanov da panelin bulgularının ikna edici olmadığını söyledi ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü kullanarak seçilmiş bir hükümeti devirmeye çalışanlar bulunduğunu iddia etti.

"2014 ve 2015'te klor gazı kullanıldı"

Mart 2011'de hükümet karşıtı gösterilerle başlayan çatışmalarda Suriye'de şimdiye kadar 300 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bir panel bir yıllık araştırmanın ardından Suriye hükümet güçlerinin kasabalarda 2014 ve 2015 yıllarında üç kez klor gazı saldırısında bulunduğunu tespit etti. Bu Şam'ın yıllardır reddetmesine rağmen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve güçlerinin uluslararası bir araştırma tarafından ilk kez suçlu bulunması anlamına geliyor. BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarından oluşan panel ayrıca IŞİD'i Suriye'de Ağustos 2015'te yapılan bir hardal gazı saldırısından sorumlu tuttu.

Suriye 2013 yılında uluslararası baskı sonucu Rusya ve ABD tarafından aracılığı yapılan bir anlaşmaya razı olmuş ve kimyasal silah stokunu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne yok edilmek üzere teslim etmeyi kabul etmişti.

Bu Suriye'nin kimyasal silah stokuna sahip olduğunu ilk kez kamuoyu karşısında kabul etmesiydi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye'nin bütün kimyasal silah stokunun yok edildiğini teyit etse de, çoğu klor gazı içeren kimyasal silah saldırısı suçlamalarının devam etmesini endişeyle karşılıyor.

Sözleşmeye dahil olmayan ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne bildirilmesi zorunlu olmayan klor, suyu arıtmak için veya gübre olarak kullanılıyor.

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AP,AFP/ SSB,BK