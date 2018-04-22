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Spor

Op. Dr. Bülent Çapar, Şenol Güneş hakkındaki raporu yorumladı: Kesinlikle 'yarık yok' demiyor

"Bir yarılma, cilt yaralanması var ve buna dikiş atılmış"

22 Nisan 2018 18:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in olaylı derbi akşamı götürüldüğü hastanede kendisi için hazırlanan ve Fotomaç’ın yayımladığı sağlık raporunu değerlendiren Op. Dr. Bülent Çapar, “Kenarları künt cisimler cildi yaraladığında, cildi keside olduğu gibi yaralayabilir. Açıldığı için de dikiş atılır. Muayene bulgusu olarak yarıldı veya yarılmadı değil; bir yarılma, cilt yaralanması var ve buna dikiş atılmış. Yarık yok demiyor kesinlikle. Dikişin atıldığı bir yaralanmadan bahsediyor” dedi.

Söz konusu raporda, "Kafasına sert cisim gelmesi ve sonrasında da düşme sonucu baş ağrısı şikayeti ile acil başvuru. Carnium saçlı deri tepede cilt lezyonu ve stapler dikiş mevcut" ifadelerine yer verilmişti.  Bu raporda geçen "Cilt lezyonu" tabiri, sosyal medyada kullanıcılar tarafından "Yara yok, doku zedelenmesi var" şeklinde yorumlanmıştı. 

T24 Spor, Şenol Güneş'in hastane raporunu, sporcu sağlığı konusunda uzman olan ve bu konuda çok sayıda çalışmaları bulunan OP. Dr. Bülent Çapar'a sordu. Çapar, Güneş'in doktor raporunu şöyle yorumladı: 

"Raporda dikiş atılmış bir yaradan bahsediliyor. O yüzden yarılmadı diye düşünmeye gerek yok. Burada keskin bir cisim olmadığı için 'kesildi, kesilmedi' diye bir ayrım yapılmaz. Kenarları künt cisimler cildi yaraladığında, cildi keside olduğu gibi yaralayabilir. Açıldığı için de dikiş atılır. Muayene bulgusu olarak yarıldı veya yarılmadı değil; bir yarılma, cilt yaralanması var ve buna dikiş atılmış. Yarık yok demiyor kesinlikle. Dikişin atıldığı bir yaralanmadan bahsediyor."

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