Oomen-Ruijten: Anayasa değişikliği önemli bir adım

T24- AP Türkiye Raportörü Oomen-Ruijten anayasa değişikliğinin Türkiye'nin daha demokratikleşmesi ve modernleşmesinde önemli adım olduğunu söyledi.



Hollandalı Hristiyan Demokrat ve Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, anayasa referandumuna ilişkin yazılı açıklamasında, bazı siyasi partilerin taraftarlarına referandumu boykot çağrısı yaptığı yönündeki haberlerden üzüntü duyduğunu belirtti.



"Herkesin düşüncesini açıklama imkanına sahip olması demokrasinin ilkesidir" diyen Oomen-Ruijten, 12 Eylülde yapılacak referandumda tüm Türk vatandaşlarının sandık başına gitmelerini talep etti.



Habertürk'ün derlediği habere göre, Oomen-Ruijten, "Anayasa değişikliği, Türkiye'nin daha demokratikleşmesi ve modernleşmesi için ilk önemli adımdır. Anayasa değişikliği Türkiye'nin ve halkının refah seviyesinin artmasına yardımcı olacaktır" dedi.



Anayasa değişikliği paketinin TBMM'de kabul edildiğini ve Anayasa Mahkemesince incelendiğini hatırlatan Oomen-Ruijten, "Şimdi her bir vatandaş açıkça mesaj vermelidir. 'Evet' ya da 'hayır' diyebilme fırsatını kullanmalıdır" ifadesini kullandı.