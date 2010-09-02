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Dünya

OOMEN

02 Eylül 2010 10:07

-OOMEN-RUİJTEN: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ ADIM BRÜKSEL (A.A) - 02.09.2010 - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin daha demokratikleşmesi ve modernleşmesi için ilk önemli adım olduğunu belirterek, herkesin referanduma katılmasını istedi. Hollandalı Hristiyan Demokrat Oomen-Ruijten, anayasa referandumuna ilişkin yazılı açıklamasında, bazı siyasi partilerin taraftarlarına referandumu boykot çağrısı yaptığı yönündeki haberlerden üzüntü duyduğunu belirtti. "Herkesin düşüncesini açıklama imkanına sahip olması demokrasinin ilkesidir" diyen Oomen-Ruijten, 12 Eylülde yapılacak referandumda tüm Türk vatandaşlarının sandık başına gitmelerini talep etti. Oomen-Ruijten, "Anayasa değişikliği, Türkiye'nin daha demokratikleşmesi ve modernleşmesi için ilk önemli adımdır. Anayasa değişikliği Türkiye'nin ve halkının refah seviyesinin artmasına yardımcı olacaktır" dedi. Anayasa değişikliği paketinin TBMM'de kabul edildiğini ve Anayasa Mahkemesince incelendiğini hatırlatan Oomen-Ruijten, "Şimdi her bir vatandaş açıkça mesaj vermelidir. 'Evet' ya da 'hayır' diyebilme fırsatını kullanmalıdır" ifadesini kullandı.

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