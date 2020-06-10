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Spor

Onyekuru yeniden göze girdi, Monaco bırakmak istemiyor

10 Haziran 2020 11:41

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans Fransız ekibi tarafından beğenildi. Lig 1 ekibinin, Nijeryalı futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.

Nijerya basını Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'nun sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansın Monaco tarafından beğenildiği yazıldı.

Fransız ekibinin önümüzdeki sezon Onyekuru'yu takımda tutma ihtimalinin arttığı belirtilen haber, yıldız futbolcunun Galatasaray'da kalması konusunda büyük bir endişe yarattı.

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