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Spor

Onyekuru transferinde imzalar atılıyor

09 Ocak 2021 09:02

Galatasaray Henry Onyekuru'ya kavuşuyor. Sarı- Kırmızılılar son iki sezonda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldızı bu kez bonservisiyle alıyor. Onyekuru'yla kesin olarak anlaşma sağlayan yönetim, Monaco ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.

Alınan bilgilere göre Galatasaray son yapılan görüşmede, yarım sezon kiralama ve haziran ayında 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini Fransız kulübüne iletti.

Takvim'in haberine göre; kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Monaco'nun sıkı pazarlıklar sonrası 5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Artık Galatasaray'ın son bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.

Şu anda Nijerya'da ailesinin yanında bulunan Henry Onyekuru kulüpler pürüzleri giderir gidermez hemen İstanbul'a gelecek. Genç yıldızla 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

 

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