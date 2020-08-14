Onyekuru transferi için kritik gün!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ekibi bugün Henry Onyekuru'nun bir kez daha kiralanması için Monaco ile görüşecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Nijeryalı yıldız yeniden Galatasaray formasını giymek istiyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler de transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.



Fanatik'in haberine göre; yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Monaco ile sürekli temas halinde olan Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, bugün yıldız oyuncunun bir kez daha transferini bitirmek adına en ciddi adımı atacak.

Fransız ekibiyle yeniden pazarlık masasına oturacak olan yönetim, geçen seneki şartlarla Onyekuru'yu bir sene daha kiralamayı hedefliyor.



Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan başarılı oyuncu için Monaco'ya 750, yıldız futbolcuya da yarım sezonluk 650 bin Euro ödenmişti.



Bu kez Aslan'ın planı bir sezon için Fransız temsilcisine 1.5 milyon, Onyekuru'ya da 1.3 milyon Euro ödeyerek transferi gerçekleştirmek.