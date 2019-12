Önyargılı zihniyetin temsilcileriyle görüşmeyiz

T24- TBMM'yi ziyaret eden faili meçhul ailelerine "yoğunluk" gerekçesiyle randevu vermeyen MHP'den sert bir açıklama geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yıllardan beri olayları partimize ve partililerimize yıkmaya çaba harcayan, her ortamda partimizi hedef gösteren ve bu niyetlerini de devam ettirdiği gözlenen önyargılı zihniyetlerin temsilcileri ile görüşmemiz söz konu değildir" açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar failleri bulunamamış bazı cinayetlerin sağ-sol ayrımı gözetmeksizin her siyasi görüşe mensup insanları hedef aldığını söyleyen Bahçeli, "Faillerin bulunmasının, devlet ve onun nezdinde emniyet ve adalet sistemine olan güveni sarsacağı da bir gerçektir" dedi.



Bahçeli, yakınlarını cinayete kurban vermiş bazı aileler ve çevreler tarafından yıllardan beri sözde fail olarak suçlanan insanların ve siyasi görüşlerin de aklanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.



Bahçeli, "Gerçeklerin ortaya çıkması, yıllardan beri maksatlı kampanyalarla hayali şüphe ve zan altında bırakma kampanyalarının da sona ermesini sağlayacaktır" ifadesini kullandı.



Bahçeli, karanlıkta kalan konular ortaya çıkartılacak ve failler hesap verecekse partisinin bu adalet arayışının yanında olduğunu belirtti.



Bahçeli, faili meçhul ailelerinin TBMM'deki hak arayışıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:





Sadece benzer siyasi görüştekiler





- Yakınlarını cinayetlere kurban vermiş olan ailelerden benzer siyasi görüşte olanların tek yanlı bir platform oluşturarak TBMM çatısı altında aradıkları 'hukuk talebi' saygı duyulması gereken yaklaşımdır. Ne var ki bu hak arayışının yalnızca dar bir çerçevede kalmış olmasını ve aynı siyasal görüşle sınırlı bulunmasını, gerideki yıllar içinde arkadaşlarını, aile üyelerini sayısız cinayetlere kurban vermiş olan MHP'nin mensuplarının yeterli bulması ve onay vermesi düşünülemez.





Delil olmaksızın MHP'yi işaret ediyorlar





- Geride kalan cinayetlerin gündeme getirildiği her yerde müşteki ailelerden bazılarının fail olarak Milliyetçi Hareketin mensuplarını ve milliyetçi-ülkücü camiayı hiçbir delile dayanmadan işaret ettikleri ve zımnen suçladıkları bilinmektedir.





Samimiyetle gerçeği aradıkları kuşkulu





- Bu itibarla, zaten hukukun tespit edemediği failleri kendilerine malum olan ve açıklayan bu ailelerin, samimiyetle gerçeği aradıkları konusu kuşkulu olduğu gibi, bu anlayışa sahip kişileri barındıranların oluşturduğu platformların TBMM grubumuzla yapacağı görüşmelerin de bir anlamı ve karşılığı olmayacağı ortadadır.





Önyagılı zihniyetle görüşmeyiz





- Yıllardan beri olayları partimize ve partililerimize yıkmaya çaba harcayan, her ortamda partimizi hedef gösteren ve bu niyetlerini de devam ettirdiği gözlenen ön yargılı zihniyetlerin temsilcileri ile görüşmemiz söz konu değildir.





MHP engel çıkarmaz





- Diğer partiler faillerin ortaya çıkartılması hususunda konunun takipçisi olacaklarını söyledi. O halde yapacakları ittifaklar ve çalışmalar karşısında MHP'nin bir engel teşkil etmeyeceğinin ve desteğimize ihtiyaç duyulmayacağının bilinmesinde yarar vardır.



- Bizim düşüncemiz, AKP, CHP ve BDP'nin el ele verip müşterek hareket ederek, ziyaret eden ailelere verdikleri sözleri yerine getirip gerçekleri bir an önce ortaya çıkartmalarıdır.





Hükümetin "faili meçhul kalmadı" iddiası



MHP açısından bu taleplerin öncelikli muhatabının TBMM değil, yürütme gücünü elinde bulunduran siyasi iktidar olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Göreve çağrılması gereken de hükümettir ve faili meçhul olayları aydınlatma konusunda iddialı açıklamalar yapmışlardır. Başbakan Erdoğan'ın 'faili meçhulleri çözeceğini', Başbakan Yardımcısı'nın 'Türkiye'de faili meçhul cinayet kalmadığını', İçişleri Bakanı'nın ise 'faili meçhul cinayetleri aydınlatmada çok başarılı olduklarını', 'biri dışında faili meçhul cinayetin kalmadığını, 'hükümetleri döneminde faili meçhul diye bir şey bırakmadıklarını' ilan eden açıklamaları bilinmektedir. Böylesine başarılı bir sonuç elde edilmişse, karanlıkta kalan diğer olayların da bir an önce ortaya çıkartması, hükümetin görevi ve sorumluluğudur" dedi.



Hükümetin bütün çabalarına rağmen cinayetlerin aydınlatamaması halinde TBMM'nin devreye girerek hükümetin aşamadığı yasal konularda çalışmalar yapmasının çözüm yolu olabileceğini belirten Bahçeli, "Gerçeklerin ortaya çıkmasını, üzerinde yapılan karanlık kampanyaların, alçakça ithamların ve iftiraların son bulmasını isteyen, çok sayıda dava arkadaşını faili meçhul cinayetlere kurban vermiş olan MHP mensupları, hakkın, adaletin ve gerçeklerin yanında olmaya devam edecektir" dedi.