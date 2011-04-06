T24 LogoT24 Logo
Spor

ONUR'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR TRABZON (A.A)

06 Nisan 2011 22:20

-ONUR'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR TRABZON (A.A) - 06.04.2011 - Trabzonspor'un Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapayan kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, ABD'nin Pittsburgh kentinde bulunan ve Pittsburgh Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren kaleci Onur Recep Kıvrak'ın rehabilitasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. Rehabilitasyon dönemini, kulüp fizyoterapisti Dursun Işık nezaretinde Pittsburgh Üniversitesi Spor Hekimliği Merkezi'nde sürdürdüğü belirtilen Onur'un çalışmalara son derece iyi uyum sağladığı kaydedildi. Bulunduğu merkezde özel diyetisyen, fizyoterapist ve antrenörler eşliğinde çalışan başarılı kalecinin tekrar sahalara döneceği günü heyecanla beklediği vurgulandı.  Sevenlerine de mesaj gönderen sporcunun, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24