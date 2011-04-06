-ONUR'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR TRABZON (A.A) - 06.04.2011 - Trabzonspor'un Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapayan kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, ABD'nin Pittsburgh kentinde bulunan ve Pittsburgh Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren kaleci Onur Recep Kıvrak'ın rehabilitasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. Rehabilitasyon dönemini, kulüp fizyoterapisti Dursun Işık nezaretinde Pittsburgh Üniversitesi Spor Hekimliği Merkezi'nde sürdürdüğü belirtilen Onur'un çalışmalara son derece iyi uyum sağladığı kaydedildi. Bulunduğu merkezde özel diyetisyen, fizyoterapist ve antrenörler eşliğinde çalışan başarılı kalecinin tekrar sahalara döneceği günü heyecanla beklediği vurgulandı. Sevenlerine de mesaj gönderen sporcunun, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiği ifade edildi.