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Onur Yürüyüşü'nü tehdit eden Alperen Ocakları'ndan valiliğe teşekkür

Polis, Onur Yürüyüşü'ne sert bir şekilde müdahale etmişti

26 Haziran 2017 02:25

Türkiye'de gerçekleştirilen LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne yönelik tehditleriyle gündeme gelen Alperen Ocakları, polisin sert bir şekilde müdahale ettiği yürüyüş için İstanbul Valiliği'ne teşekkür etti.

İstanbul'daki LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesinin ardından 'bayram mesajı' yayınlayan Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, valiliğe teşekkür etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yine ülkemizde milletimizin manevi değerlerini yok sayarak LGBT adı verilen ahlaktan nasiplenmemiş, edep yoksunu kişilerin bayram gününü hedef alarak yapmak istediği ismine ‘onur yürüyüşü’ denilen lakin manevi değerlerimizi kirleten bu yürüyüşün kabul edilemeyeceğini önceki senelerde olduğu gibi bu sene de dile getirmiştik. Bu hususta duyarlılık göstererek izin vermeyen İstanbul Valiliğimize şükranlarımı sunuyorum.”

Her sene tehdit ediyorlar

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasındaydı. Haftanın kapanışının ise bugün İstiklal Caddesi’nde saat 17.00’deki Onur Yürüyüşü’yle yapılması planlanıyordu. Ancak valilik, anayasal hak olan yürüyüşe "izin vermediğini" açıklamıştı.

Bugün Taksim’de toplanan gruplara polis sert bir şekilde müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Alperen Ocakları, günler öncesinden yürüyüşe katılacakları tehdit etmişti. Taksim Meydanı’nda yürüyüşe saldırmaya gelen yedi kişi gözaltına alınmıştı. Ancak grubun Alperen Ocakları’ndan olup olmadığı bilinmiyor.

 

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