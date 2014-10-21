Onur Yaser Can için adalet arayışı sürüyor

İstanbul'da 2010'da yılında gözaltında maruz kaldığı hakaret ve işkence nedeniyle intihar eden 28 yaşındaki ODTÜ'lü mimar Onur Yaser Can'ın davasının birinci duruşması İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık polis memurları Soner Gündoğdu, Salih Bahar ve savunma avukatları Ercan Kanar, Ömer Kavili, Kemal Tahir Bozkır, Mustafa Rüzgar ve Rozerin Seda Kip katıldı.



Hakim İsmail Hakkı Yolmaz'ın başkanlık ettiği mahkemede Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu Eş Başkanı Avukat Ercan Kanar, evrensel insan hakları normlarına uygun bir yargılama yapılmasını istedi.

'AİHM'de yargılanacaksınız'

Avukat Kanar, sanık olarak yargılanan polis memurlarının yanı sıra olayın olduğu tarihte adı geçen Narkotik Şube'de görevli bütün amir ve polislerin de yargılanması gerektiğini söyledi. Ercan Kanar, yaptığı savunmada mahkeme heyetinin de sorumlu olduğuna işaret etti. Kanar, "Yargılamaya özen göstermiyorsunuz. Bu işin yakasını bırakmayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanacaksınız" dedi.

Baba Mevlüt Can, mahkemede yaptığı konuşmada elindeki fotoğraf ve video görüntüleriyle mahkeme heyetine salonda bulunan sanık polislerin oğlu Onur Yaser Can'ın katil zanlıları olduğuna ikna etmeye çalışması duruşma salonunda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Onur Yaser Can'ın duruşmasını izleyenler arasında HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'de vardı. Tuncel, "Bizim için çok önemli bir dava HDP olarak takipçisi olacağız" dedi.

Savunma avukatlarından Ömer Kavili ise yaptığı savunmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının Türkiye'nin en güvensiz ve emniyetsiz binası olduğuna vurgu yaptı.

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Kayapınar'ın da bulunduğu Mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunan bilgisayar ve hard disklere CMK 127 maddesi gereğince el konulmasına, el konulma doğrultusunda söz konusu bilgisayar ve dataların incelenmesine hükmetti. Duruşma 26 Mayıs 2015 saat 14:00'e ertelendi.