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Spor

ONUR VE EGEMEN İDMANA KATILMADI TRABZON (A.A)

09 Şubat 2011 22:07

-ONUR VE EGEMEN İDMANA KATILMADI TRABZON (A.A) - 09.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümüne, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nin açılışına katılan teknik direktör Şenol Güneş katılamadı. Sportif direktör Ünal Karaman nezaretinde yapılan antrenmanda, milli oyuncular ile sakatlıkları bulunan Onur ve Egemen yer almadı.  Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, idmanın son bölümüne yetişerek oyuncuları saha kenarından takip etti. Bordo-mavili ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.

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