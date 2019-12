-ONUR: ''TRABZONSPOR BU SEZON ŞAMPİYON OLACAK'' VENLO (A.A) - 16.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'nın Venlo kentinde sürdüren Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak, bu sezon özlenen şampiyonluğu getirmek istediklerini söyledi. Onur, dün FC Porto'ya 1-0 kaybettikleri hazırlık maçına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saygı duyulması gereken güçlü bir takım ile karşılaştıklarını belirterek, ''Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sonuçta bir hazırlık maçı oynadık. Eksikliklerimiz var, bunları görüp düzeltmek için iyi bir fırsat oldu. İlk yarı biraz kötüydük, ama ikinci yarı düzeldik. Böyle devam ederse yeni sezona iyi gireceğimizi düşünüyorum'' dedi. Trabzonspor camiasının hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu ifade eden Onur Recep Kıvrak, şöyle devam etti: ''Yeni sezonda da hedefimiz şampiyonluk. Takım olarak kendi aramızda hep bunu konuşuyoruz. Lig uzun bir maraton ve her maç zor. Artık işin içine büyük paralar girdiği için bütün Anadolu takımları ligi daha da ciddiye alacak. Biz de lige çok iyi hazırlanıyoruz. Bu sezon özlenen şampiyonluğu inşallah getireceğiz. Bunun yanında Süper Kupa'yı da müzemize getirmek istiyoruz.'' -BARIŞ MEMİŞ- Trabzonspor'un genç oyuncusu Barış Memiş de hazırlık maçlarının sonuçlarının ölçü olmadığını belirterek, ''Ama biz her maçı ciddiye alıyoruz. Portekiz liginin önemli bir takımı ile oynadık. Amaç, eksikleri görüp onları giderebilmek. Antrenmanlarda eksik yönlere daha fazla yönelebilmek. Porto maçı da güzel bir idman maçı oldu'' yorumunu yaptı.