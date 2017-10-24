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Onur Özbizerdik'e zorla getirilme kararı

Özbizerdik, Ulus'ta bir eğlence mekanına silahla ateş açtığı gerekçesiyle tutuklanmış daha sonra da tahliye edilmişti

24 Ekim 2017 18:41

Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney'i de kulağından ısırarak yaraladığı gerekçesiyle açılan davada Özbizerdik hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Adil Serdar Saçan ve avukatı katıldı. Onur Özbizerdik ise duruşmaya katılmadı.

Hürriyet'in haberine göre, duruşmada ifade veren Saçan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olduğu dönemde Onur Özbizerdik hakkında işlem yaptığını, yapılan işlemden sonra da Özbizerdik’i hiç görmediğini söyledi.

Husumeti olmadığını ve ortada bir sebep yokken yaralandığını söyleyen Saçan, “Gece kulübünde sanık arkamdan yanıma gelerek, bana doğru seslenerek yumruk attı ve sonra itti. Bu benim eski görevim nedeniyle işlendiğini düşünüyorum” dedi.

Alınan ifadenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmalara katılmayan sanık Onur Özbizerdik hakkında, “zorla getirme” kararı çıkarttı.

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