 ONUR ÖZBİZERDİK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney\'i de kulağından ısırarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç\'ın torunu Onur Özbizerdik hakkında duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Onur Özbizerdik katılmadı. Şikayetçi olan eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan ise duruşmada hazır bulundu.

Adil Serdar Saçan, sanık Onur Özbizerdik\'in gözüne yumruk atarak darp ettiğini belirterek \"İstanbul Organize Suçlar Şube müdürü olduğum dönemde sanık hakkında işlem yaptım. Bu işlemden sonra da sanığı hiç görmedim. Herhangi bir husumetim de yoktur. Hiç bir sebep yokken yaralandım. Arkadaşımın doğum günü için gece kulübünde bulunurken sanık arkamdan yanıma gelerek bana doğru seslendi ve yumruk atıp gitti. Eski görevim nedeniyle yaptığını düşünüyorum\" dedi. Sanık Özbizerdik\'in avukatı Mustafa Köse ise müvekkilini bir sonraki duruşmada hazır edeceğini söyledi.

ÖZBİZERDİK\'E ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, usulüne uygun davetiye çıkarılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Onur Özbizerdik hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verdi. Olay yerinde tutanak tutan polis memurları hakkında da zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmeden mahkeme, İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak müşteki Adil Serdar Saçan\'ın görev yaptığı dönemde sanık Özbizerdik hakkında herhangi bir işlem yapıp yapmadığının sorulmasını kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik\'in 25 Eylül 2016\'da bir gece kulübünde olay ihbarı üzerine gözaltına alınmak istendiği ancak Özbizerdik\'in karşı koyduğu belirtildi. Sanık Özbizerdik\'in, polis memuru İbrahim Güney\'i kulağından ısırarak yaraladığı, olay günü şikayetçi Adil Serdar Saçan\'ı da yaraladığından hakkında soruşturma yapıldığı ifade edildi. Onur Özbizerdik\'in \"Görevi yaptırmamak için direnme\", \"Kamu görevlisine karşı basit yaralama\" ve \"Basit yaralama\" suçlarından 2 yıldan 8,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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