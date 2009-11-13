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Onur Öymen hakkında suç duyurusu

13 Kasım 2009 13:09

İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Temsilcisi Barış Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen hakkında suç duyurusunda bulundu.
     Barış Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in, 10 Kasım 2009 tarihinde, TBMM'de yaptığı konuşmasına ilişkin, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
     Yıldırım, Öymen'in 10 Kasım 2009 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşmada, o dönem yaşayan ''Dersimliler'i'' terörist olarak değerlendirdiğini öne sürerek, ''Öymen, bakanlık yapan İhsan Sabri Çağlayangil ve yine o dönem generallik yapan çeşitli kişilerin anılarında belirttiği, suç teşkil eden kimi eylemler ve insan hak ve özgürlüklerine aykırı uygulamaları överek, TCK'nın 215. maddesinde düzenlenen 'Suç ve Suçluyu Övme' fiilini ihlal etmiştir'' iddiasında bulundu.
     Yıldırım, Öymen'in beyanatlarının TCK'ya ve çeşitli hukuksal düzenlemelere aykırı olduğunu ifade ederek, Öymen hakkında gerekli soruşturmanın açılması ve iddianame düzenlenmesi talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu kaydetti.

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