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Ekonomi

Onur Market'ten Ramazan paketleri

BURSA,(DHA)- ONUR Market, bu yıl da Ramazan’ı zengin içerikli ve ekonomik fiyatlı kolileri, indirim kampanyaları ve kazandıran fırsatlarla karşılıyor

08 Mayıs 2018 18:18

BURSA,(DHA)- ONUR Market, bu yıl da Ramazan’ı zengin içerikli ve ekonomik fiyatlı kolileri, indirim kampanyaları ve kazandıran fırsatlarla karşılıyor. Ramazan ayına özel hazırladığı ‘Bereket’, ve ‘Nimet’ kolileri ile ekonomik fiyatlarla sofraları donatacak olan Onur Market, alışveriş yapacaklara özel ve anlamlı bir seçenek sunuyor. 
Her yıl müşteriden gelen talebe göre hazırlanan koliler undan salçaya, şekerden çaya, çorbadan reçele kadar sahur ve iftar sofraları için vazgeçilmez temel gıda maddelerinden oluşuyor. Tüketici için en ekonomik fiyatlarla Ramazan\'ı karşılayan Onur Market, 2 değişik koli seçeneği sunuyor. 
16 çeşitten oluşan ‘Nimet’ kolisinin fiyatı 49,90 TL olarak belirlendi. Bu pakette un, pirinç, çay, küp şeker,toz şeker,ayçiçek yağı, hazır çorba, bulgur,  makarna, salça,reçel, sofra tuzu, siyah zeytin, krem çikolata, kakaolu puding  yer alıyor. 
22 çeşitten oluşan ‘Bereket’ kolisinin fiyatı ise 79,90 TL. Bu pakette un, pirinç, çay, Türk kahvesi, toz şeke, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, kırmızı mercimek, salça, bulgur, bezelye, reçel, krem çikolata, irmik, limonata ve kakaolu puding yer alıyor.

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