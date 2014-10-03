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Spor

Onur Kıvrak'tan kötü haber; en az 6 ay yok

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Vaşova ile oynadığı maçta sakatlanan Onur Kıvrak'ın en az 6 ay sahalardan uzak olacağı açıklandı

03 Ekim 2014 19:46

Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Onur Kıvrak'ın çekilen MR sonucunda 6 ay forma giyemeyeceği belirtildi.

A Milli Takımın bu süreçte oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçları olan Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Kazakistan mücadelelerinde de forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor'un, 1-0 mağlup olduğu Legia Varşova karşılaşmasında sakatlık geçiren Onur Kıvrak'ın MR sonucu belli oldu.

Milli file bekçisinin sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı, sakatlık süresinin tedaviye göre uzayabileceği öğrenildi.

Legia Varşova maçının tamamlayamayan Onur Kıvrak, 65. dakikada yerini Fatih Öztürk'e bırakmış, sol dizi sarılı şekilde koltuk değnekleriyle stadı terk etmişti.

 

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