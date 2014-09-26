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Spor

Onur Kıvrak: Birilerin vicdanları rahat mı diye merak ediyorum

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, 'Başakşehir maçından sonra sinirimden sabaha kadar uyuyamadım. Kimsenin umurunda değil' dedi

26 Eylül 2014 16:52

İstanbul Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya ile tartışan Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Kıvrak, maçtan sonra sinirimden sabaha kadar uyuyamadım. Birilerinin acaba vicdanları rahat mı? Bunu çok merak ediyorum" dedi. 

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, hakem Halis Özkahya hakkında eleştirilerini devam ettirdi

 

'Trabzonspor'un büyük hasreti'

 

Fotomaç'ın haberine göre; yönetime kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden tecrübeli kaleci, "Yönetimimiz sağ olsun bana çok destek oldu. Fakat bu işleri düzeltmesi gereken kişilerin hiçbir şeyin umurunda olmadığını görüyorum. Haksızlıklara uğruyoruz. Maçtan sonra sinirimden sabaha kadar uyuyamadım. Birilerinin acaba vicdanları rahat mı? Bunu çok merak ediyorum" dedi. 

 

'Taraftarımız stadı doldurmalı'

 

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçına da değinen Onur, "Kasımpaşa karşılaşmasında Trabzon taraftarının tribünleri doldurup bize destek vermesini istiyorum. Şimdi yanımızda olmaları lazım" şeklinde konuştu.

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