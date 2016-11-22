Onur Kıvrak: Yakamızı bıraksınlar

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, Trabzonspor'un Antalyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından, hakem kararlarına yönelik olarak, "Yakımızı bıraksınlar" ifadesini kullandı.



Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Onur Kıvrak şunları söyledi: "Gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, bu veda maçında kazanmak isterdik, olmadı. Golümüz iptal ediliyor, penaltı dışarıda, içeride deniyor. Önümüz belki kesilmeye çalışılıyor ama, kesilemeyecek.



Bu temiz forma, hak ettiği yerlere bir gün gelecek. Ne olur bizim yakamızı bıraksınlar. Herkes işini yapsın. Ben yıllarımı verdim bu kulübe. Bu formanın büyüklüğü, bu formanın aşkı çok farklı, anlatamam. Lütfen yakamızı bıraksınlar."