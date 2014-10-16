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Spor

Onur Kıvrak, kötü zemin kurbanı

Legia Varşova maçında sakatlanan Trabzonsporlu Onur Kıvrak için hazırlanan raporda, sakatlığa gerekçe olarak sahanın zemini gösterildi

16 Ekim 2014 16:12

Trabzonsporlu kaleci Onur Kıvrak'ın Legia Varşova maçında sahanın kötü zemini nedeniyle sakatlandığı belirtildi. 

Trabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan tarafından hazırlanan raporda, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan Legia Varşova maçında, Onur Kıvrak'ın pozisyon sırasında ayağının çime takıldığı ve dizinin bu nedenle döndüğü vurgulandı.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Onur Kıvrak'ın, 2011 yılında Kocaeli’de oynanan Kasımpaşa maçında da kötü zeminde sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. 

Onur, yarın İstanbul 'da Çinli doktor Freddie Fu'nun gözetiminde ameliyat masasına yatacak.

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