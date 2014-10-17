Onur Kıvrak ameliyat oldu

Trabzonspor'un takım kaptanı Onur Kıvrak, İstanbul'da ameliyat oldu.

Trabzonspor kulübü doktoru Hakan Bozdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Onur Kıvrak'ın ameliyatı başarılı geçti. Ameliyatı Prof. Dr. Freddie Fu ve Dr. Can Yapıcı yaptı. Operasyon yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü” dedi.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Onur'un ameliyatında sol ön çapraz bağ tamiri yapıldığını belirten Bozdoğan, "Onur, 2 gün sonra hastaneden taburcu olacak ve sonrasında da rehabilitasyon süreci başlayacak. Onur, 6 ay sonra da antrenmanlara başlayabilecek" ifadesini kullandı.